João Gomes celebra um ano de carreira e diz que nunca imaginou tanto sucesso

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS0 - O cantor João Gomes, 19, usou os stories do Instagram para comemorar um ano do lançamento do seu primeiro álbum, "Eu tenho a Senha", nesta sexta-feira (27). Ele disse aos seguidores que chorou escondido após ter conseguido gravar todas as músicas.

Ele lembrou das noites que ficou sem dormir, da ansiedade e de todas as vezes que sentiu vergonha por alguém menosprezar o seu sonho. "Nunca imaginei que fosse esse sucesso todo, mas hoje eu sei de uma coisa: onde a gente chora, ali está nosso tesouro."

Gomes revelou ainda que contrariou a vontade dos pais para seguir na música e que chorou com medo da carreira não dar certo. Mas hoje ele comemora também a oportunidade de poder ajudar os pais. "Mãe e pai, hoje podem pedir o que quiserem que dou a vocês."

Várias faixas do seu álbum de estreia estiveram entre as mais ouvidas no Spotify brasileiro, em 2021, com algumas chegando ao topo das paradas. Ele se consolidou como fenômeno do piseiro e hoje soma 12 milhões de seguidores no Instagram.

Em novembro do ano passado, cenas de um show do cantor em Mossoró viralizaram nas redes sociais e internautas compararam a uma "amostra do apocalipse". Nas imagens, havia desde pessoas embriagadas se desequilibrando e um fã rasgando a camiseta, empolgado, ao cantar o refrão da música "Sofrência", e até um casal fazendo sexo na plateia.