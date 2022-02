João Figueiredo, marido de Sasha, brinca com playlist gospel para sexo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor gospel João Figueiredo, 22, marido de Sasha Meneghel, 23, usou as redes sociais para brincar com a declaração da influenciadora fitness Maíra Cardi, 38, que disse ter uma playlist de louvor para ser ouvida na hora em que faz sexo com o marido, o ator e cantor Arthur Aguiar, 32, atualmente confinado no BBB 22.

"Sou crente, não é novidade. mas transar ouvindo louvor é nova para mim, risos. Cada um com seus fetiches, né?", disse o marido de Sasha no Twitter.

Um usuário do Twitter disse é muita falta de noção ouvir músicas de louvor na hora do sexo. " Fetiches? Isso é falta de noção! Louvor é para adorar ao Senhor. Como você vai louvá-lo pensando em sexo? E como iria transar ouvindo louvor? Acho isso meio doentio. Nada a ver!"

"Sim, pois não consigo [me] imaginar no ato ouvindo [a cantora gospel] Ana Paula Valadão, desculpa", comentou uma internauta. Uma mulher elogia o marido de Sasha: "Eu amo [te], menino João."

Uma mulher defendeu Maíra Cardi e afirmou que as pessoas se importam até com isso. "É engraçado se tudo que faz devia ser para a glória de Deus aí eu não entendo se sexo no casamento não é pecado onde está o problema? Galera louca se importa até com coisa dessa."

Outra internauta defendeu Maíra dizendo que ela deixou claro no stories do Instagram que não ouve corinho de fogo. "São músicas internacionais com ritmos legais até. Outra coisa, se Deus criou o sexo para o casamento, ele está 'presente' sim naquele momento, se ele se retirar é que seria um problema."

Nas redes sociais, Maíra disse que o sexo é um momento abençoado. "Quando estou na cama com meu marido, tenho a playlist de louvor, de sexo, sim. Deus está presente o tempo inteiro, porque se Deus não estiver, quem está? Minha vida tem louvor full time", disse ela.

Nos vídeos, Maíra explicou mais sobre sua relação com a fé. "Lembro como se fosse a primeira vez o dia em que ela [amiga] estava aqui e eu falei: 'Amiga, me ajude com a playlist para a hora de fazer amor'. A bichinha arregalou os dois olhos para fora", disse.

"A hora que Deus está presente na minha vida é a hora em que estou dentro do meu quarto com meu marido fazendo amor, inclusive gerando vida. Deus faz gerar a vida através do sexo, então o sexo é lindo e abençoado. Principalmente feito em amor, em família", afirmou.