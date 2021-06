João Figueiredo diz que casamento com Sasha é escolha racional: 'Certeza do amor'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Recém-casado com Sasha Meneghel, 22, o cantor João Figueiredo, 21, disse que o casal é constantemente questionado sobre o motivo de terem oficializado a união tão jovens. Segundo ele, a escolha pelo casamento é racional, quando se tem "plena ciência de que faz sentido e que os dois pretendem caminhar juntos para um objetivo final".

A declaração foi dada pelo cantor ao programa "Positivamente Podcast". Nesta segunda (14), ele usou trechos de sua participação na atração para responder um seguidor no Instagram que o indagou sobre o assunto.

"Quando você tem certeza do amor que você tem por aquela pessoa, e ela por você, e quando você identifica que os seus propósitos e objetivos fazem sentido com o que aquela pessoa têm e almeja viver, é só de fato se unir e caminhar junto", disse ele no vídeo.

João Figueiredo afirmou também não ser uma questão de idade, mas de maturidade. "Quando você entende o seu propósito, quando você entende o que é o casamento, quando você entende aquela pessoa que vai viver para sempre com você [...], você está pronto."

Ele disse ainda ter certeza que o amor vai além da paixão. "A paixão é muito bom e quero viver apaixonado pelo resto da minha vida, e assim vou viver para sempre muito apaixonado por ela. O amor é uma escolha. O ato de se unir a alguém é um ato muito racional", concluiu.

Sasha Meneghel e João Figueiredo celebraram o casamento em Angra dos Reis (RJ), no dia 22 de maio. A cerimônia foi restrita aos pais, irmãos dos noivos e familiares próximos.

No dia 14 de maio, Sasha já havia anunciado o casamento com João. No momento, os dois oficializaram a união em um cartório.

Sasha e João anunciaram o namoro em abril de 2020, mas estavam juntos desde o final de 2019. Em fevereiro deste ano, ela revelou que estava noiva do cantor. Ele pediu a mão dela no dia 7 de novembro de 2020.