João e Fiuk sobem em popularidade após brigas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após despencar no ranking de popularidade digital, o ator e cantor Fiuk, 30, já começou a se recuperar e ganhou quatro posições na última semana, segundo dados da Consultoria Quaest, divulgados nesta terça-feira (6). Ele é agora o 5º melhor colocado.

Fiuk é um dos competidores que mais oscilou no ranking de popularidade do Big Brother Brasil 21. Após começar em 5º, ele chegou ao topo da lista, caiu para 8º, subiu para a vice-liderança, até chegar a sua pior colocação na semana passada, como o 9º.

A alta agora acontece após dias movimentados. Fiuk venceu a Prova do Anjo com Gilberto Nogueira, 29, e juntos os dois imunizaram João Luiz Pedrosa, 24. Ele também se aproximou mais do seu quase affair Thaís Braz, 29, e brigou com Arthur Picoli, 26.

Mas Fiuk não foi o único que cresceu em popularidade na última semana. Gil e João também tiveram alta. Gil foi de 10º para 7º no ranking, enquanto João foi de 15º para 13º, após protagonizar o principal conflito da semana, ao ter seu cabelo comparado a peruca do monstro por Rodolffo Matthaus, 32.

A liderança, no entanto, segue sem surpresas. A advogada e maquiadora Juliette Freire, 31, continua líder absoluta pela quinta semana seguida, com um crescimento de 42% na última semana e nota máxima em engajamento (interação, comentários e curtidas).

A dona da vice-liderança agora é a atriz Carla Diaz, 30, já eliminada do programa. Sem o julgamento dos companheiros e com filme novo perto de ser lançado, ela saltou da 6ª para a 2ª colocação, desbancando Pocah, 26, que foi do 2º para o 4º lugar. Já Viih Tube, 20, subiu uma posição, de 4ª para a 3ª colocação.

Publicado semanalmente pelo jornal Folha de S.Paulo, o ranking é feito pela consultoria Quaest e avalia o desempenho dos brothers no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Wikipedia e Google. Um modelo estatístico os coloca em uma escala de popularidade de 0 a 100.

A análise se dá em cinco dimensões: fama (número de seguidores), engajamento (comentários e curtidas por postagem), mobilização (compartilhamento das postagens), valência (reações positivas e negativas às postagens) e presença (número de redes sociais em que a pessoa está ativa).

PAREDÃO

Mas entre todos os altos e baixos dos BBBs, o mais importante talvez seja o dos emparedados. Gil cresceu na última semana, mas não foi o único. Seus dois concorrentes no Paredão, Caio Afiune, 32, e Rodolffo, também subiram, apesar das confusões que envolveram o cantor sertanejo.

Apesar disso, os dois seguem bem abaixo de Gil no ranking de popularidade. Caio foi da 16ª para a 14ª colocação na última semana, e Rodolffo foi de 13º para 12º. Já em seguidores, Rodolffo vem de uma sequência de alta, enquanto Caio vem de perdas.

"Enquanto Caio conta com 3,5 milhões de seguidores [em todas as redes], Rodolffo tem 5,1 milhões. Se o cantor vem angariando seguidores, sendo pouco mais de 1 milhão só no último mês, Caio apresenta o movimento oposto, perdendo cerca de 150 mil no mesmo período", aponta a consultoria, que aponta assim a possível saída de Caio.