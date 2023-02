Joana Sanz se irrita com jornalistas na porta de um desfile e reclama

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Mesmo com o marido Daniel Alves, preso no Centro Penitenciário Brians 2, Barcelona, acusado de estupro, Joana Sanz tenta seguir a vida. A modelo espanhola famosa está na capital Madri para um desfile de moda e nesta sexta-feira (17) ao chegar para um ensaio do evento, ela foi cercada pela imprensa. A abordagem repercutiu e Joana reclamou do tratamento que recebeu dos jornalistas.

"A vocês da imprensa que me esperavam na estação de trem, quero dizer que vocês são seres humanos horríveis", começou a modelo contratada a peso de ouro pela grife Lola Casademunt. Ela prosseguiu: "Espero que possam dormir à noite, com esse peso na consciência de tentar fazer mal com perguntas que não procedem a uma pessoa que simplesmente tenta seguir adiante com seu trabalho. A empatia não existe, obrigada", completou.

Há dois dias, ela mesma tinha anunciado o seu retorno ao trabalho. "Como muitos de vocês já sabem, vou voltar às passarelas espanholas. Estarei no Madrid Fashion Week e isto não teria sido possível sem ajuda de um profissional, sem ajuda de um psicólogo. Ele tem me ajudado com essa exposição pública", contou Joana Sanz sobre a sua primeira aparição pública depois da prisão do jogador, no dia 20 de janeiro.

O retorno da modelo acontece justamente na semana em que o Tribunal de Barcelona define se Daniel Alves deve continuar na prisão ou se poderá aguardar o julgamento em liberdade condicional. A corte já iniciou a avaliação do recurso da defesa do jogador e deve anunciar nos próximos dias o resultado.

A defesa de Daniel Alves contesta o risco de fuga da Espanha, apontado como um dos pontos principais que levaram à prisão provisória do jogador brasileiro. O recurso destaca que o ex-lateral do Barcelona havia aceitado seguir medidas cautelares para garantir que não deixaria o território espanhol, como entregar os passaportes, usar uma pulseira eletrônica e comparecer periodicamente a unidades de polícia para assinar um termo de presença.