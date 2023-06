Joana Sanz diz que não vai se afastar de Daniel Alves: 'Ele é minha família'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A entrevista exclusiva de Daniel Alves para o jornal espanhol "La Vanguardia", há dois dias ainda rende. A mulher do brasileiro, Joana Sanz ficou surpresa com o pedido de desculpas do jogador, acusado de estupro de uma jovem dentro de uma boate em Barcelona, Espanha, em dezembro de 2022, e negou que teria decidido abandoná-lo após a repercussão da entrevista.

"Estou muito cansada, sabe? De toda essa fofoca. Eu não falei que não me importo mais com o Daniel. Não falei que quero ficar longe dele. Falei que não me importo com o que a mídia fala, que quero longe disso. Não dele. Eu vou ficar perto dele", disse. A modelo, que já afirmou acreditar na inocência do ex-parceiro, continuou: "Relacionamento é uma coisa. Ele é minha família. São 8 anos juntos, eu vou ficar perto, gostem ou não gostem."

Preso no presídio de Brians 2, há seis meses, Daniel Alves rechaçou ser comparado com Robinho, que, por sua vez, foi condenado a nove anos de prisão pelo mesmo crime na Itália. O ex-lateral da seleção brasileira está em prisão preventiva e aguarda julgamento. "Vou dar a cara sempre e não fugir. Por isso não entendo que não me conceda a liberdade provisória por risco de fuga. Que fuga? Vou sempre dar a cara, com a cabeça muito erguida. Não penso em fugir das minhas responsabilidades", comentou Alves.

Ainda na entrevista, Daniel reconheceu que mentiu nas diferentes versões dos seus depoimentos e justificou a atitude por temer que seu casamento com a modelo Joana Sanz fosse afetado. Ele mantém o relato de que o ato sexual foi consentido."Se alguém amou alguma vez de verdade, se conheceu, como eu, o amor verdadeiro, saberá que, para conservar esse amor, a gente faz qualquer coisa. Eu menti. Tive medo de perder Joana e por isso menti".

Ele afirmou que, mesmo se for condenado, vai enfrentar o processo de consciência limpa. "Mesmo se for condenado e passar os anos aqui (na prisão) os anos que tiver que passar, sairei por essa porta com a cabeça erguida, pedindo perdão somente à única pessoa que devo desculpas, minha mulher Joana", comentou Daniel.