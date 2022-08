Jô Soares quebrou paradigmas na moda masculina com estilo único

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jô Soares, que morreu nesta sexta-feira aos 84 anos, quebrou paradigmas no vestuário de tipos de corpos e trouxe cores e estampas para o universo da moda masculina quando isso ainda era careta. Mas a elegância e estilo único do artista de talentos diversos resumida na roupa não ofuscava quem estava ao seu lado.

"Mesmo quando ele colocava blazer e ternos coloridos aquilo jamais chamava mais a atenção que a pessoa que ele estava entrevistando. Para tudo isso existe a maneira de como você vai usar sua imagem aliada a roupa", explica o consultor de moda e apresentador Arlindo Grund.

Ele diz que Jô tinha um estilo de se vestir mais clássico que passeava pelos anos 50 e 60 por conta das suas gravatas borboletas e suspensórios -que tiveram auge nestas décadas, mas foram criados muito antes. Segundo Grund, o artista usava essas peças clássicas com texturas, cores, padronagens e estampas com naturalidade. "Essa elegância que ele tinha era muito mais que o vestir tem muito mais a ver com o comportamento."

Grund destaca que mesmo quando Jô usava calças com cinturas mais altas e blazers ele respeitavam seu corpo e estilo. "Quando ele fazia o programa de entrevistas você via que começava com o blazer fechado e, na medida que fazia a abertura, ele ia abrindo porque logo depois iria se sentar. Se não abrisse o blazer, a ombreira iria subir", explica o consultor de moda.

Jô Soares trouxe ainda o uso dos óculos coloridos de armação tartaruga contrastante para a moda masculina em uma época em que os homens usavam cores mais sóbrias e clássicas. Grund diz que o artista usava armações redondas quebrando as regras que pessoas com rosto redondo só podiam usar teoricamente óculos quadrados. "Lá estava o Jô com óculos pequenos e redondos mostrando seu estilo e personalidade."

Mas era nos pés que o artista mostrava seu estilo mais clássico com sapatos bicos finos mais afunilados que ajudavam a dar uma linha de perna mais alongada." O vestuário masculino é feito acima de tudo de acabamento, então quando a gente olha para um sapato bonito bem acabado mostra que aquele homem teve atenção aos detalhes e significa que tem atenção ao próximo."