J.K. Rowling escreve cativante fábula de Natal

A estrutura do livro segue a convenção do conto moral natalino, gênero consagrado por Charles Dickens, de quem Rowling é fã, em "A Christmas Carol". Nos contos morais -sejam natalinos, fábulas ou apólogos-, os personagens aprendem uma lição ao fim da história e, em alguns casos, como no de Dickens, passam por uma transformação.

O romance acompanha Jack, um garoto de sete anos que perde O Poto, seu porquinho de pelúcia, durante uma briga com a meia-irmã, que atira o brinquedo na estrada pelo vidro do carro.

