Jesy Nelson anuncia que está deixando o grupo pop feminino Little Mix

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Jesy Nelson, 29, pegou os fãs do Little Mix de surpresa nesta segunda-feira (14) ao anunciar que está se desligando do grupo pop feminino. Ela cantava ao lado de Jade Thirlwall, Perrie Edwards e Leigh-Anne Pinnock havia nove anos.

Segundo Nelson, ela vai se concentrar, daqui para a frente, nas coisas que a fazem feliz. Ela também comentou que a banda prejudicou a saúde mental dela e que não conseguia lidar bem com a pressão constante.

"Para todos os meus Mixers, os últimos nove anos em Little Mix foram os momentos mais incríveis da minha vida", afirmou. "Conseguimos coisas que nunca pensei serem possíveis. Desde ganhar nosso primeiro Brit Award até nossos shows esgotados na [arena] O2.

"Fiz amigos e fãs em todo o mundo, não posso agradecer a todos o suficiente do fundo do meu coração por me fazer sentir como a garota mais sortuda do mundo", continuou. "Vocês sempre esteviveram lá para me apoiar e encorajar e eu nunca vou me esquecer disso."

"A verdade é que recentemente estar na banda realmente afetou minha saúde mental", confessou. "Acho muito difícil a pressão constante de estar em um grupo de garotas e corresponder às expectativas. Chega um momento na vida em que precisamos reinvestir em cuidar de nós mesmos, em vez de nos concentrar em fazer outras pessoas felizes, e sinto que agora é a hora de começar esse processo."

"Então, depois de muita consideração e com o coração pesado, estou anunciando que vou deixar a Little Mix", anunciou. "Preciso passar algum tempo com as pessoas que amo, fazendo coisas que me deixem feliz."

"Estou pronta para embarcar em um novo capítulo em minha vida - não tenho certeza de como será agora, mas espero que vocês ainda estejam lá para me apoiar", pediu. "Quero agradecer a todos os envolvidos em nossa jornada. Todo o trabalho árduo e a dedicação necessários para nos tornar um sucesso."

"Para todos os fãs que vieram nos ver nos shows, que ouviram nossas músicas e cantaram com todo o coração, me enviaram mensagens e me apoiaram ao longo do caminho, quero que saibam que amo muito vocês e nunca poderia ter feito isso sem você e eu agradeço infinitamente", disse. "Acima de tudo, quero agradecer a Jade, Perrie e Leigh-Anne por criarem algumas das memórias mais incríveis que jamais esquecerei. Espero que você continue realizando todos os seus sonhos e continue fazendo músicas que as pessoas amam."

As demais integrantes do Little Mix, por sua vez, disseram em comunicado que é um momento muito triste para todas, mas que apoiam a decisão da colega. Elas anunciaram que vão continuar como um trio.

"Depois de 9 anos incríveis juntos, Jesy decidiu deixar Little Mix", contaram. "Este é um momento extremamente triste para todos nós, mas apoiamos totalmente Jesy. Nós a amamos muito e concordamos que é muito importante que ela faça o que é certo para sua saúde mental e bem-estar."

"Ainda estamos gostando muito de nossa jornada do Little Mix e nós três não estamos prontos para que ela acabe", continuaram. "Sabemos que a saída de Jesy do grupo será uma notícia realmente perturbadora para nossos fãs. Amamos muito vocês e somos muito gratos por sua lealdade e apoio contínuo a todos nós. Estamos ansiosos para ver tantos de vocês em turnê."

Muitos fãs ficaram arrasados com a notícia. O nome de Jesy foi parar nos trending topics em diversos países, inclusive no Brasil. Em novembro, o grupo havia anunciado que Jesy faria uma "pausa prolongada" da banda por motivos médicos.

No domingo, as demais cantoras já haviam aparecido sozinhas no Strictly Come Dancing (que inspirou o Dança dos Famosos, da Globo). Antes, ela já havia perdido a final do reality show Little Mix The Search, no canal britânico BBC, e a apresentação do MTV EMAs 2020.

O Little Mix foi o vencedor da versão britânica do X Factor em 2011, se tornando a primeira banda a ganhar a competição. O grupo tem uma turnê programada para começar em abril de 2021, mas as datas ainda não foram confirmadas por causa da pandemia.