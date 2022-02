Jessilane quebra metade do dente com bala e vira assunto pós-festa no BBB 22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jessilane quebrou um dente durante a festa do BBB 22 (Globo) na madrugada deste domingo (20). O ocorrido aconteceu ainda enquanto todos curtiam a festa regada de balas e doces. Inclusive, segundo a sister, o acidente foi causado por uma bala.

Linn da Quebrada ficou preocupada com a amiga e após a festa terminar acabou contando para os outros brothers no intuito de que eles ajudassem a encontrar a metade do dente quebrado. Foi então quando Jessilane disse que jogou fora e Lina expressou uma preocupação ainda maior.

"Eles não vão dar um dente novo pra ela, é caro gente", comentou. Ela ainda disse que o dente quebrado ia ficar exposto à gengiva e que isso podia ser perigoso. Ao saber o que aconteceu, Jade Picon quis ver a situação

"Nossa, menos mau, pelo menos foi no dente da frente, pensa assim", consolou a influenciadora. Apesar da situação, Jessilane esboçou tranquilidade e escovou os dentes. A produção logo chamou ela ao confessionário para tratar do assunto.

Na internet a saga do dente de Jessilane também repercutiu. Os telespectadores do programa se divertiram com a reação de Lina, que saiu perguntando para todos na casa se tinham encontrado um dente.