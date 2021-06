Jessie J lança 'I Want Love' e anuncia volta com nova era

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) A cantora britânica Jessie J, 33, anuncia sua volta ao mundo da música com o lançamento do single "I Want Love", nesta sexta-feira (11). "Queria voltar com uma música que soasse clássica, mas moderna, com muito vocal e que colocasse todos na pista de dança", disse a cantora.

O single foi co-escrito e produzido em parceria com o vocalista da banda OneRepublic, Ryan Tedder. "Mal posso esperar para que o mundo ouça essa música, dance e cante alto", continuou Jessie J, que para esse lançamento havia apagado todas as fotos de seu Instagram.

A artista vem de um hiato de cerca de dois anos sem lançar trabalhos novos. Em 2019, ela havia cantado a faixa "Brave", do DJ holandês Don Diabo, e seu último disco foi apresentado em 2018, intitulado "R.O.S.E", que carrega o nome de sua mãe e de sua flor favorita.

Dona do sucesso "Bang Bang", lançado em parceria com Ariana Grande e Nicki Minaj, a cantora possui outros hits como "Flashlight", "Price Tag", "Nobody's Perfect", "Who You Are" e "Domino". Agora em sua nova era a cantora se prepara para seu quinto álbum de estúdio, que deve chegar ainda em 2021.

Jessie J é uma das artistas mais renomadas do Reino Unido e com três álbuns lançados, ela já vendeu mais de 13 milhões de cópias mundialmente, segundo a Universal Music. Seu disco de estreia, "Who You Are", que completa 10 anos em 2021, conquistou o Certificado de Platina em países como Reino Unido, Estados Unidos e Austrália.