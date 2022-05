Jéssica Mueller anuncia separação e afirma que motivo é traição

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-BBB e ex-No Limite Jéssica Mueller, 31, usou seu Instagram neste sábado (14) para anunciar a separação do médico Matheus Guedes. Segundo a empresária, o motivo foi uma traição.

"Acho que chegou a hora de eu conversar com vocês, até porque é melhor vocês saberem de mim as coisas do que de outras pessoas", começou Jéssica.

"Eu quero comunicar vocês que, sim, eu terminei o meu relacionamento, não estou mais namorando. Hoje completam duas semanas. [...] E o motivo é uma traição. Meu ex-namorado me traiu da maneira mais... Acho que toda traição é horrível, não pior ou melhor", continuou.

Ao falar sobre o motivo, Jéssica disse que a traição foi com uma pessoa profissional do sexo. "Inclusive, ele até falou que teria sido pior se ele me traísse com alguém que ele tivesse sentimento, mas, como ele pagou, não é tão ruim. É, gente...", disse ela no vídeo.

A ex-BBB continuou agradecendo as mensagens recebidas. "E obrigada a todos que sempre estiveram do meu lado e estão mandando mensagem. Muitos surpresos também, afinal, parecia um príncipe né?! Aparências enganam e a gente precisa ser forte quando somos surpreendidos com a falta de respeito. Para encerrar, a frase que nunca deixa de fazer sentido: 'Levanta a cabeça princesa, senão a coroa cai'", escreveu.

"E lembre-se: Siga sua intuição! Ou não siga se você acredita que suporta mentiras. Saiba o que será melhor pra você, sempre!", encerrou.

A reportagem não conseguiu entrar em contato com o médico.