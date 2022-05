Jéssica Ellen anuncia gravidez de seu primeiro filho

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A atriz Jéssica Ellen está grávida. Ela e o noivo, o ator Dan Ferreira, anunciaram nas redes sociais que vão ter o primeiro filho. O casal publicou uma sequência de fotos com uma sandalinha de bebê nesta segunda-feira (16) para compartilharem a novidade. "Enquanto o tempo acelera e pede pressa. Eu me recuso. Faço hora, vou na valsa. A vida não para!", escreveu Jéssica no seu perfil oficial.

Jéssica e Dan estão juntos há dez anos e se conheceram durante as gravações de "Malhação - Intensa como a Vida". No final do ano passado, eles ficaram noivos e a previsão de casamento seria para o início de 2023.

Não demorou muito e vários amigos do casal festejaram a notícia. "Uhu! Vem aí a criança mais linda desse Brasil. Saúde, amores!", escreveu Taís Araujo. "Que lindos! Viva os noivos!", comentou Fátima Bernardes. "Muito amor e saúde para vocês!", desejou Joaquim Lopes, entre outros posts de cumprimentos aos atores.