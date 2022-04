Jessi vai morar no jardim após Jogo da Discórdia no BBB 22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No Jogo da Discórdia desta segunda (11) no Big Brother Brasil 22 (Globo), Natália foi para a Xepa, Eliezer ganhou o Castigo do Monstro e Jessilane descobriu que terá que viver no jardim da casa.

Na dinâmica, cada participante nomeou os dois brothers que eram suas prioridades. No confessionário, eles tinham que decidir quem das prioridades receberia uma consequência.

Jessilane escolheu Natália para integrar a Xepa. A mineira, por sua vez, castigou Eli com o Monstro, e o designer terá que usar um capacete em formato de polvo.

Jessi recebeu de Eli a consequência "Acampamento BBB". Ela irá comer e dormir num saco de dormir gramado do reality, entrando na casa só para usar a cabine do banheiro. Porém a professora pode receber a comida do VIP.

Outros brothers também receberam consequências negativas. Arthur Aguiar proibiu o acesso de Douglas à piscina e à hidromassagem. Pedro Scooby proibiu o acesso de DG à academia da casa. Douglas, por sua vez, cortou a possibilidade de Scooby ouvir um áudio da sua família.

Dois participantes, entretanto, se deram bem na dinâmica. Paulo André ganhou uma refeição com seu cardápio favorito de Gustavo, e Scooby ganhou uma assinatura de dois anos do Globoplay, além de R$ 5 mil.