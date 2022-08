Jerry Hall pede cancelamento do divórcio contra Rupert Murdoch

Em junho, foi anunciado que o casal iria se separar após seis anos de casamento. No mês passado, foi relatado que Murdoch recebeu os papéis do divórcio na RAF Brize Norton depois que ele compareceu ao casamento de sua neta nas proximidades.

O documento afirma que o divórcio deve ser arquivado sem prejuízo, de acordo com o Daily Mail. Não está claro porque Hall pediu o cancelamento ou se o casal concordou em fazer um acordo fora do tribunal.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-modelo Jerry Hall, 66, pediu o cancelamento do pedido de divórcio que ela apresentou há cinco semanas contra Rupert Murdoch, 91, segundo o The Guardian. A notificação foi apresentada no tribunal superior de Los Angeles pelo advogado da ex-modelo na Califórnia, Ronald Brot.

