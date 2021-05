Jennifer Love Hewitt anuncia que está grávida do terceiro filho

A atriz revelou também que antes de saber da gravidez, o seu filho Atticus desconfiou que ela estivesse esperando um bebê. "Uma noite, eu e as crianças estávamos assistindo televisão na cama e passou um comercial da Clearblue [teste de gravidez] na televisão. Do nada, meu filho disse: 'Mamãe, você deveria comprar um desses, caso haja um bebê na sua barriga'. Eu fiquei tipo: 'Que rude! Eu acabei de fazer uma grande refeição. Do que ele está falando?'".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.