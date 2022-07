Jennifer Lopez contrata planejador de eventos de luxo para festa de casamento

Uma fonte também disse que a lista de convidados do casal inclui amigos famosos, como Matt Damon, Jimmy Kimmel e a co-estrela de Lopez em "Shades of Blue", Drea de Matteo.

De acordo com o site de Cowie , sua empresa -que tem escritórios em Nova York e Los Angeles- produz eventos nacionais e internacionais "com orçamentos que variam de US$ 25.000 (cerca de R$ 130 mil) a US$ 25 milhões" (cerca de R$ 130 milhões).

