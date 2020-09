Jennifer Aniston e Brad Pitt flertam em leitura do filme 'Picardias Estudantis'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Brad Pitt, 56, e Jennifer Aniston, 51, juntos novamente? Foi o que aconteceu na noite desta quinta (17), pelo menos virtualmente. O ex-casal se reuniu com outras celebridades americanas pelo Zoom para a leitura do roteiro do filme "Fast Times at Ridgemont High" (em português, "Picardias Estudantis", de 1982), segundo informa o site Entertainment Weekly.

Em um dos momentos que mais chamaram a atenção dos fãs, os atores encenaram uma cena em que seus personagens Linda Barrett e Brad Hamilton flertam durante um dos sonhos dele.

"Oi, Brad. Você sabe como eu sempre achei você fofo. Eu acho você tão sexy. Você virá para mim?", diz Aniston como Linda. Nas redes sociais, o diálogo do ex-casal virou alvo de vários comentários.

Os atores trabalharam juntos depois de 19 anos. Antes, eles só tinham contracenados lado a lado uma única vez, em 2001, em um episódio de "Friends".

Brad e Jen, que passaram anos sem serem vistos juntos, se reencontraram publicamente em fevereiro no SAG Awards 2020, sendo fotografados juntos. Na ocasião, ele venceu o prêmio de Melhor Coadjuvante em filme por "Era Uma Vez... Em Hollywood", e ela o de Melhor Atriz em Série Dramática, por "The Morning Show".

A leitura do filme "Picardias Estudantis" reuniu diversos atores famosos como Sean Penn, que estrelou o longa em 1982, além de Julia Roberts, Shia LaBeouf, Matthews McConaughey, entre outros. O evento arrecadou US$ 50 mil (cerca de R$ 262 mil) para a instituição de caridade Core, segundo a EW.

LaBeouf, que interpretou Jeff Spicoli (papel que foi de Penn), também provocou grande repercussão ao aparecer de regatas e óculos de sol neon, e fumando o que parecia ser um baseado.