Jeans Levi's do século 19 são leiloados por R$ 461 mil nos Estados Unidos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas calças jeans Levi's da década de 1880 foram vendidas em um leilão na pequena cidade de Aztec, no estado do Novo México, nos Estados Unidos, por mais de US$ 87.000 (cerca de R$ 461 mil), segundo a CNN. Este foi um dos preços mais altos já pagos por um par de jeans, incluindo um prêmio de 15% do comprador.

Os jeans, encontrados em uma mina abandonada, foram comprados por Kyle Hautner, 23, e Zip Stevenson, um veterano do mercado de jeans vintage. "Não tínhamos planos de comprar os jeans juntos até o início do leilão, o que é meio insano olhando para trás", disse Stevenson, que contribuiu com 10% do valor, enquanto Hautner pagou 90%

Stevenson, que administra uma oficina de conserto de jeans em Los Angeles há quase três décadas, disse que nunca havia encontrado um par como esse. "Esses jeans são extremamente raros, especialmente nesta condição e tamanho fantásticos", disse.

As peças foram descobertas há cerca de cinco anos no poço de mina no oeste americano por Michael Harris, que procurou pelo menos 50 minas abandonadas por cinco anos e não encontrou um par de qualidade igual, de acordo com Stevenson. Ele explicou que existem apenas alguns pares semelhantes que são mantidos em museus e são delicados demais para serem usadas.

Segundo Stevenson, as peças encontradas na cidade do Novo México podem ser usadas com um pouco de reforço. "[Elas] são surpreendentemente duráveis, então elas definitivamente podem ser usadas", disse. "Eu poderia facilmente imaginar Johnny Depp ou Jason Momoa usando eles", acrescentou.

O leilão foi realizado no Durango Vintage Festivus, festival de quatro dias realizado pelo especialista em jeans vintage, Brit Eaton. "Eu tenho feito este negócio por um quarto de século e os jeans vintage médios valem cerca de US $ 100 [cerca de R$ 530]. Então, encontrar um par tão valioso é uma vez na vida", disse Eaton.