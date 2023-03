Jason Sudeikis e elenco de 'Ted Lasso' se reúnem com Joe Biden para discussão sobre saúde mental

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Casa Branca se juntou ao elenco de Ted Lasso para discutir saúde mental nesta segunda-feira (20). Jason Sudeikis e demais atores levaram mensagem de positividade da série e aceitaram o convite de Joe e Jill Biden para participar de evento.

O anúncio foi feito no último domingo (19) pela Apple Tv+. O presidente americano também publicou uma foto da marcante placa de "Believe" (Acredite) colada na entrada do Salão Oval. Na ocasião, o elenco participou da conversa na sala de imprensa da Casa Branca.

Além do protagonista, Hannah Waddingham, Jeremy Swift, Phil Dunster, Brett Goldstein, Brendan Hunt, Toheeb Jimoh, Cristo Fernandez, Kola Bokinni, Billy Harris e James Lance também participaram do evento. Sudeikis disse do pódio de imprensa: "Eu realmente acredito que nós todos deveríamos fazer o nosso máximo para cuidar um do outro".

O protagonista também recebeu uma pergunta de um "falso jornalista" do The Independent: Trent Crimm, personagem de 'Ted Lasso' interpretado por Jane Becker. O jornalista fez uma pergunta sobre futebol para o ator que interpreta o técnico Ted. "Eu estou muito animado", Sudeikis respondeu, entrando na brincadeira e falando sobre a participação da cidade na Copa do Mundo.