Jardel decide ficar no Big Brother Portugal após saber da morte da mãe

Foram os filhos que contaram ao ex-atacantes sobre a morte de Maria de Fátima --eles tiveram autorização para entrar no reality. Já os outros participantes foram informados da notícia pelo apresentador do Big Brother.

Emocionado, o ex-atacante foi consolado pelos outros participantes do programa. "Minha esposa fala que acontece de tudo comigo e ainda estou vivo. Muita história para contar", afirmou Jardel em conversa com os outros confinados.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-jogador brasileiro Mário Jardel, 48, que participa do Big Brother Portugal, foi informado neste domingo (13) da morte de sua mãe, Maria de Fátima Almeida Ribeiro. Após receber a notícia, ele decidiu permanecer no reality.

