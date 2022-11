Jão anima fãs ao anunciar show gratuito no Anhangabaú

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Turnê Pirata, do cantor Jão, 28, vai ser encerrada com um show gratuito no Anhangabaú, no centro de São Paulo, no dia 11 de dezembro.

O anúncio, feito pelo artista, animou os fãs nas redes sociais.

"Espero todos vocês para o maior show da Turnê Pirata! A gente se vê lá", ele disse. "Foi a forma que a gente escolheu de encerrar essa turnê tão importante e grandiosa na minha vida".

Segundo Jão, a intenção é fazer uma celebração e dar a oportunidade para os fãs que não conseguiram assistir o show até agora.

Apesar de serem gratuitos, os ingressos serão limitados e precisarão ser resgatados por meio de um link da Sympla que será divulgado no dia 26, às 16h, nas redes sociais do cantor.

"Já tô me vendo no meio da galera", disse uma fã. "Tem coisa melhor do que terminar o ano com show do Jão? Não existe", afirmou outra.

Outros lamentaram não morar em São Paulo e até pediram para o artista pagar suas passagens para não perderem a apresentação.

O anúncio provocou também alertas em relação à localização da despedida da turnê e algumas pessoas pediram cuidado aos fãs que pretendem acampar no Anhangabaú, citando o risco de roubos e violência na região central de São Paulo.

No palco Sunset do Rock in Rio, Jão conquistou o público ao ir além de hits como "Idiota" e "Essa Eu Fiz pro Nosso Amor" e apostar em covers de Cazuza, como "Codinome Beija-Flor" e "Pro Dia Nascer Feliz".

Ao encerrar a homenagem, Jão convidou ao palco a mãe de Cazuza, Lucinha Araújo, que discursou brevemente enquanto a plateia gritava o nome de seu filho.