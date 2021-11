"Jantar maravilhoso com Anitta", Gil do Vigor publica foto de encontro com cantora em Las Vegas

O programa acabou há cerca de seis meses e desde então, Gil fechou contratos com diversas marcas, como bancos, marcas de alimentos e produtos de limpeza. O economista, que agora mora nos Estados Unidos para realizar seu PhD, também fala sobre finanças em um quadro no programa Mais Você (Globo).

Recentemente, ele revelou ter faturado uma quantia milionária após sua saída da 21ª edição do Big Brother Brasil, apenas com contratos publicitários. "Já faturei R$ 15 milhões", disse ele em entrevista a Forbes.

"Jantar maravilhoso com Anitta", escreveu na legenda do registro. Em seu Twitter, ele mostrou fotos da viagem, também nesta terça, e assegurou que está se divertindo por lá. "Gente, vocês piscaram e eu já estou em Vegas vigorando! Curti muito ontem e hoje tem mais, viu. Não se dorme em Las Vegas!", disse.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O economista e ex-BBB Gilberto Nogueira, 30, que ficou conhecido como Gil do Vigor, está em uma viagem em Las Vegas, nos Estados Unidos, e mostrou nesta terça-feira (16) em seus Stories que encontrou com a cantora Anitta, 28.

