Jane Fonda joga prêmio na cabeça de diretora de filme no Festival de Cannes

Repercussão na internet: Nas redes sociais, o vídeo repercutiu e as pessoas criticaram a atitude de Jane. "Uma maluca total, essa Jane Fonda", disse um. "Jogar o prêmio na Justine Triet demonstra o grau de 'elegância e boas maneiras' dessa pseudo grande dama!", comentou outro. "O desprezo pelo pergaminho realmente não demonstra boas maneiras. O prêmio do festival é um trapo ou uma bolinha para ser jogado?", analisou mais um.

Atriz apresenta o grande prêmio do evento. Convidada para apresentar o momento mais importante do evento francês - entrega da Palma de Ouro, o prêmio de melhor filme, a atriz anunciou "Anatomie d'Une Chute" como o vencedor e, em seguida, recebeu a diretora do filme no palco.

