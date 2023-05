Jane Fonda celebra o MeToo em Cannes e critica figuras como Jean-Luc Godard

Ela ainda celebrou o movimento MeToo, como uma abertura para que mulheres acabassem com anos de abusos, e criticou Jean-Luc Godard, com quem trabalhou em "Tudo Vai Bem". "Ele era um grande cineasta, eu tiro meu chapéu, mas enquanto homem... não, simplesmente não."

Ele respondeu que as manifestações estavam cheias de todo tipo de gente, mas não de atores. E que ela, com seus holofotes, deveria escolher bem seus projetos. "Amargo Regresso" foi um dos principais filmes a falar do Vietnã à época.

Sobre o longa, a atriz americana disse que o projeto veio na esteira de um conselho que recebeu de um amigo nos anos 1970, ao lado do qual protestava contra a Guerra do Vietnã, conflito que despertou seu lado ativista.

Parte da série de encontros que Cannes promove entre o público e grandes nomes do cinema, que neste ano teve ainda Quentin Tarantino e Michael Douglas, a conversa também foi uma oportunidade para que Fonda falasse sobre curiosidades de alguns de seus principais filmes, como "Barbarella" e "Amargo Regresso", pelo qual ganhou uma de suas duas estatuetas do Oscar, em 1979.

"É uma tragédia e nós temos que prender os homens que estão por trás dela -sim, porque são todos homens. Então eu não tenho tempo para ficar pensando no meu próximo papel, alguém precisa simplesmente me oferecê-lo."

Seu ativismo veio à tona de forma natural, enquanto ela respondia sobre os próximos projetos no cinema e na TV -áreas nas quais não pretende dar as caras ao menos até que a próxima eleição presidencial americana tenha acabado.

CANNES, FRANÇA (FOLHAPRESS) - Convidada de honra do Festival de Cannes deste ano, Jane Fonda se encontrou com o público nesta sexta-feira (26) para falar de sua carreira e, claro, de seu ativismo.

