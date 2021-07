Jamie Lee Curtis conta que filha caçula é transgênero

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Jamie Lee Curtis, 62, famosa por atuar nos longas "True Lies" (1994) e "Meu Primeiro Amor" (1991), revelou que sua filha caçula a ajudou a se livrar do conceito de que o gênero sexual é fixo. O que ela definiu como uma das maiores "velhas ideias" que tinha, mudou com a transexualidade da filha Ruby, 25.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.