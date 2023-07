Jamie Foxx publica primeira foto nas redes sociais três meses após internação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jamie Foxx faz sua tão esperada volta ao Instagram após três meses de ter sido internado. O ator de 55 anos, vencedor do Oscar de Melhor Ator por sua interpretação em "Ray", teve sua saúde comprometida por motivos desconhecidos. Contudo, nesta quinta-feira (20), Foxx compartilhou uma foto radiante, trajando um terno e sentado no capô de um carro de corrida.

