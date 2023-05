Jamie Foxx estaria novamente internado em clínica de reabilitação, diz site

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Jamie Foxx teria sido novamente internado nos últimos dias. Conforme apuração do site TMZ, o astro segue seu tratamento médico em uma clínica de reabilitação de Chicago e parentes próximos dele, como as filhas Corinne e Anelise, foram vistas na região para acompanhá-lo.

