James Denton, ator de Desperate Housewives, aparece irreconhecível

Em seguida, falou que era brincadeira, que estava participando de um bom programa no momento. Denton ainda comentou que sempre fez o papel de vilão até "Desperate Housewives", e que teriam pensado que ele tinha uma aparência mais atraente do que antes naquele momento.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.