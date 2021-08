James Corden aparece em novo trailer de 'Cinderela' e web reage negativamente

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A nova e ousada versão do clássico "Cinderela" ganhou seu primeiro trailer nesta terça-feira (3). O longa do Amazon Prime Video trará como protagonista a cantora Camila Cabello, 24, e chegará ao streaming no dia 3 de setembro.

Além da artista, o elenco também conta com nomes como Idina Menzel, 50, e Billy Porter, 51. No entanto, fãs e internautas se surpreenderam ao ver o ator James Corden, 42, no vídeo. A participação do humorista britânico no filme de Kay Cannon dividiu opiniões e fez com que seu nome ficasse entre os assuntos mais comentados do Twitter.

Corden é apresentador do programa The Late Late Show with James Corden desde 2015, e já esteve em outros musicais como "Cats" (2019) e "A Festa de Formatura" (2020). "Parem de contratar o James Corden eu imploro", disse uma internauta. Corden também é produtor do longa-metragem.

"Lá vamos nós para mais um musical com o James Corden. Hollywood nos odeia e está nos punindo", escreveu uma segunda. "O James Corden tá em todo lugar, meu Deus", completou outra. Alguns internautas ficaram confusos com as reações negativas com a participação do ator no filme.

"Porque vocês não gostam do James Corden nos filmes?", questionou uma. "O que vocês têm contra o James Corden?", indagou outro. E houveram também internautas que gostaram da aparição do artista: "O James Corden eu amei!", disse um. "Tem até o James Corden, amei", escreveu outra.

A nova versão muda um pouco a história do clássico da Disney e agora apresenta uma princesa ambiciosa, com os sonhos maiores do que seu mundo permite. Com ajuda de seu "Fado Madrinho" (Billy Porter) ela será capaz de conquistar seus objetivos.

"Cinderela é um clássico que todos conhecemos e amamos, mas desta vez com um toque moderno e único e estrelado pela sensacional Camila Cabello e um elenco de estrelas", disse a chefe do Amazon Studios, Jennifer Salke.

"O produtor James Corden e a equipe de filmagem pegaram este amado conto de fadas e o reformularam com uma perspectiva nova e empoderada que vai ressoar com o público e famílias em todo o mundo", adiantou. "Não poderíamos estar mais animados com os nossos clientes globais para cantar e dançar junto com a reimaginação do diretor Kay Cannon desta história clássica."

Trailer de Cinderela no link para Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=kX2Xq9AqqV8