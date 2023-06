James Cameron, diretor de 'Titanic', lamenta morte de amigo em submarino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - James Cameron, diretor do filme "Titanic", disse comentou ao jornal televisivo americano ABC News sobre o submersível da OceanGate, que havia desaparecido e foi encontrado nesta quinta-feira, com todos os passageiros mortos. Entre eles, o explorador Paul-Henri Nargeolet, que diretor conhecia há 25 anos.

O cineasta, que também é mergulhador e já esteve 33 vezes nas ruínas do Titanic, se pronunciou após a empresa responsável pelo submarino ter divulgado que acreditava que os passageiros estavam mortos -informação que se confirmou.

"Pessoas da comunidade [de mergulhadores] estavam muito preocupadas com esse submarino", disse Cameron. Segundo o canadense, vários especialistas em engenharia de submersíveis enviaram cartas à OceanGate dizendo que o que estavam fazendo era perigoso e que deveriam obter certificação.

"Fico impressionado com a semelhança com o próprio desastre do Titanic, onde o capitão foi alertado várias vezes sobre o gelo à frente de seu navio e, ainda assim, seguiu em alta velocidade para uma área de gelo em uma noite sem lua, resultando em muitas mortes", comentou.

"Para nós, é uma tragédia muito semelhante, com os avisos sendo ignorados. Acontecer no exato mesmo local, com tantos mergulhos acontecendo ao redor do mundo, é assombroso."

O diretor também falou sobre Paul-Henri Nargeolet, explorador e mergulhador, que Cameron conhecia há 25 anos. "É quase impossível para mim processar que ele morreu de um jeito trágico como esse."

A Guarda Costeira dos EUA informou nesta quinta-feira (22) que destroços que haviam sido encontrados no oceano Atlântico são do submarino Titan. O estado dos materiais é compatível com uma perda de pressão do veículo, o que provocou uma implosão e levou à morte os cinco passageiros que estavam a bordo.