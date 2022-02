Jade se irrita por Vyni e Eliezer não votarem em Douglas no BBB 22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quando o assunto é estratégia, Jade Picon entende bem e por isso mesmo a sister se incomodou com a escolha de Vyni e Eliezer em votar na Jessilane para o Paredão. Agora Arthur Aguiar, Linn da Quebrada e Larissa estão disputa da eliminação do BBB 22 (Globo), que será decidida nesta terça (1º).

O voto em Jessilane impediu que Larissa fosse salva da berlinda, já que a sister empatou com Douglas Silva e, como Líder, Paulo André precisou desempatar. O atleta defendeu o amigo e Larissa jogou a prova bate volta, mas perdeu. Jade já planejava esse cenário e por isso comentou com o grupo do quarto lollipop para todos votarem em DG.

A escolha de ir no brother era para salvar Larissa, que já era apontada como a favorita para o Paredão deste domingo (27). No entanto, como desta vez a votação aconteceu em dupla --a mesma formada para a última prova do Líder-- e Vyni e Eliezer sentiram dificuldades em concordar com o voto, este que precisava ser em consenso.

Vyni sugeriu indicar DG, enquanto Eliezer disse se sentir ameaçado por Jessilane. Vyni acabou abrindo mão da sua vontade e assim os dois perderam a oportunidade de livrar Larissa. Ao descobrir a atitude dos amigos, Jade foi sincera e repreendeu a jogada.

"Não esperava isso de vocês, não mesmo", afirmou ela. " Vocês dois só vão defender o lollipop quando sobrar o pódio de vocês? Vocês e a Eslô? O resto fod*-se? Sai Bárbara, sai Laís, sai eu?", perguntou Jade em tom de irritação. "Estou me sentindo uma otária", completou.

Jade relembrou Vyni e Eliezer da conversa que todos tiveram na academia, momento em que combinaram votos no intuito de defender o grupo. As últimas eliminadas pelo público foram Bárbara e Brunna Gonçalves, ambas integrantes do quarto lollipop.

"Eles estão achando a gente uns trouxas. A Jessi tenho certeza que levou um voto, vocês jogaram o voto de vocês fora, no lixo. E colocaram uma pessoa daqui no Paredão", afirmou Jade Picon, que também disse: "Devem achar a gente seis bananas".