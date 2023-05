Jade Picon relembra críticas e faz balanço de 'Travessia'

'Às vezes, olho e não sei se fui corajosa ou maluca. Agarrei a oportunidade e não deixei passar. Você pode não estar preparado e tem que ir com medo mesmo. Feliz por sentir que na reta final o fruto do meu empenho e esforço está transparecendo e dando resultado", disse.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bastante criticada por virar atriz e não ter registro para a atuar, Jade Picon celebrou o fato de ter chegado ao fim as gravações em "Travessia". Pelas redes sociais, fez um balanço de tudo, relembrou as críticas e afirmou que agora quer estudar, pois se apaixonou pela profissão.

