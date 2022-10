Jade Picon reflete sobre seus privilégios e destaca importância das escolhas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jade Picon usou suas redes sociais na noite de sábado (22) para fazer uma reflexão sobre sua vida e a forma como as pessoas a veem. A jovem de 21 anos, que está estreando como atriz na novela "Travessia" (Globo), falou sobre os privilégios que tem e as escolhas que precisou fazer.

"Tem muito de privilégio aí, eu reconheço 100%. Tenho privilégios que nem sei que tenho, mas tenho. Mas também não desconsidero isso [as escolhas]. Ter as opções e escolher o que quero, o que acho melhor para mim. Tem coisas que a gente não escolhe, mas tem coisas que eu escolho", afirmou.

A reflexão de Jade começou quando ela falava com seus seguidores sobre não sair com os amigos no sábado à noite. Segundo ela, esse tem sido o único dia de curtir, já que tem gravado de segunda a sábado, mas dessa vez ela ia ficar em casa para descansar. "Cada escolha é uma renúncia", disse.

"Toda escolha tem uma perda e não estou falando só da escolha de não sair. Muitas vezes o que parece mais legal não é o melhor. É sobre equilíbrio. Não quero resumir a esse momento, são muitas escolhas que fazemos e precisamos pensar porque elas que nos levam para onde queremos ir."

"Vejo as pessoas falarem que sou privilegiada, e eu sou! Sei disso, não nego, nunca neguei", continuou. "Às vezes sou retratada de uma maneira como se... a galera tem uma imagem totalmente desconexa. Mas é isso... de acordo com minha realidade, ferramentas e sonhos eu vou escolhendo".

Influenciadora desde criança, Jade expandiu bastante seu público ao participar do Big Brother Brasil 22 (Globo) e, agora, com a novela "Travessia", onde dá vida a Chiara. Sua estreia provocou polêmica por não ter estudado para ser atriz e depois por conta do sotaque carioca da personagem.