Jade diz que arrogância era armadura e fala do sonho de ser atriz

"Reconheço todos os meus privilégios e vejo como eles me ajudaram a chegar aqui onde eu estou, com certeza. Mas o fato da arrogância era mais uma armadura que eu vestia, principalmente nos Jogos da Discórdia, eu precisava ficar forte."

"As pessoas agora me conhecem de verdade, foi sem filtro, sem edição, sem ângulo, foi 100% eu, 100% minha verdade", afirma. "Não existe mais a vida que eu tinha antes do programa. Vai ser um novo ciclo da minha vida."

Eliminada com 84,93% dos votos, a influenciadora diz que não se sentiu rejeitada e que recebeu muito carinho desde que saiu da casa mais vigiada do Brasil.

