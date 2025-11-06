'Já marcamos novo encontro em Paris', diz Daniela Mercury ao compartilhar fotos com Macron





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Daniela Mercury compartilhou registros de um jantar em Salvador com o presidente da França, Emmanuel Macron, que aconteceu na noite de quarta-feira (5). Na sequência de fotos, os dois aparecem juntos sorrindo em uma selfie.

Além do clique, a publicação conta com outras fotos e vídeos das interações com o chefe de Estado. Em um deles, ela está cantando samba-reggae junto da ministra da Cultura, Margareth Menezes.

"Emmanuel Macron aprendeu ontem o que é o samba-reggae e como somos na Bahia", escreveu Daniela. "A conversa com ele durante todo o jantar foi muito agradável e adorei poder dizer ao presidente francês o que é ser baiano e como é nosso espírito aqui nesta cidade maravilhosa."

A artista contou ainda que os dois tiveram uma longa conversa e que já marcaram um novo encontro em Paris "assim que houver possibilidade". Em sua publicação, Daniela destacou a importância da relação entre França e Brasil, afirmando que, mesmo com diferenças ideológicas entre Macron e o presidente Lula, há "respeito, admiração e espírito de colaboração".

"Fiquei muito orgulhosa de ter contribuído com essa diplomacia no jantar de ontem", completou.

A visita de Macron integra a temporada França-Brasil 2025, que celebra a parceria entre os dois países e o intercâmbio cultural com nações africanas. Macron deve ir a Belém (PA), onde participará da Cúpula dos Líderes.