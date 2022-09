Iza canta, dança e atua em novo curta-metragem lançado em pleno aniversário

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em pleno aniversário de 32 anos, a cantora Iza resolveu presentear os fãs com de surpresa. Em seu canal do YouTube, lançou um curta-metragem de pouco mais de oito minutos no qual canta, dança e atua.

No projeto, nominado "Três", já disponível nas plataformas, a cantora embala com seus últimos hits lançados "Mole", "Mó Paz" e "Droga", entrelaçados por um enredo cujo roteiro é dela mesma, de Caio e Felipe Sassi.

Com dança contemporânea, é possível ver Iza dentro de histórias de amor diferentes com suas paixões e desencontros (confira abaixo).

O lançamento acontece 24 horas antes da apresentação dela no Rock in Rio, que está marcada para as 18h25 deste domingo (4).