Ivete Sangalo revela que sofreu ao filho dizer que prefere mais o pai: 'Fui ao inferno e voltei'

Conforme narra ao programa, Ivete recorda que Marcelo tinha apenas oito anos na época. A situação ocorreu pouco tempo depois do nascimento do irmão da criança. "Estava com os pontos e tal. E ele me disse: 'Prefiro mais o pai'. Respondi: 'Tudo bem, filho'", lembrou ela, que ligou para sua terapeuta logo em seguida.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.