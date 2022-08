Ivete Sangalo perdoa Bonner após ser ignorada

As sabatinas com os presidenciáveis têm 40 minutos de duração cada uma. Nesta terça foi a vez de Ciro Gomes (PDT). Líder nas pesquisas de intenção de voto, Luiz Inácio Lula da Silva ocupará a cadeira de entrevistado na quinta-feira (25), e Simone Tebet (MDB), na sexta (26).

Ivete estava na entrada da emissora, de roupão, quando Bonner passou de carro, sorriu e acenou para o grupo de pessoas no local, mas não percebeu que a mulher que bateu no vidro de seu carro era a artista.

"William, tudo Bonner? Tá tudo Bonner, meu amor. Bati no seu vidro, você não me viu, mas quero dizer que você é meu encanto, meu amigo querido. Eu te amo", ela disse.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de ser ignorada por William Bonner, 58, na saída da TV Globo, Ivete Sangalo, 50, desculpou o apresentador do Jornal Nacional com uma resposta bem-humorada, como é típico da cantora.

