Ivete Sangalo estreia 'Música Boa ao Vivo' no Multishow

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Ivete Sangalo estreia no dia 13 de julho o "Música Boa ao Vivo - Temporada Especial", diretamente de Salvador. Ela publicou nas redes sociais vídeo e foto anunciando a estreia do programa, que vai ao ar todas as terças-feiras.

No Twitter, a cantora publicou um vídeo cantando cantando uma versão acústica de "Beleza Rara", clássico da música baiana. "É com esse amor todo que o Música Boa aterrissa na Bahia e é mainha que vai comandar", diz a cantora no final do vídeo

No Instagram, Ivete publicou uma foto no estúdio tocando um violão. "Dia 13 de julho vai ter música da boa! Vai ser ao vivo direto da minha Bahia. Não vejo a hora de fazer o "Música Boa ao Vivo", escreveu Ivete Sangalo no Instagram.

Famosos como os cantores Fábio Junior, Flávio Venturini, Preta Gil e Elba Ramalho comemoram a estreia do programa. "Ansiosa, tudo que você faz é puro amor e luz para nós! Te amo", escreveu Preta.

O programa tinha sido anunciado em maio de 2020, mas foi cancelado. Na época, o Multishow havia informado que o programa seria recheado de uma mistura de ritmos e parcerias inusitadas.