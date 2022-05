Ivete ganha homenagem criativa dos filhos ao fazer 50 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No dia em que completa 50 anos, a cantora Ivete Sangalo ganhou uma homenagem criativa dos três filhos e do cantor e compositor Gilberto Gil nas redes sociais. Em animações produzidas pela ilustradora Rafaella Tuma, de Ribeirão Preto (SP), eles falam sobre a mãe, artista e amiga e dão parabéns pelo aniversário.

"Você é muito maravilhosa, mãe", diz uma das filhas no vídeo animado. "Eu acho que 'queio' fazer um bolo para ela", completa a outra filha.

No áudio, as gêmeas Helena e Marina, 4, cantam um trecho de "Quando a chuva passar", um dos grandes sucessos de Ivete. Depois, o mais velho, Marcelo, 12, junta-se às irmãs e os três cantam "Parabéns" para a mãe.

O vídeo com ilustrações, postado no início da madrugada desta sexta-feira (27), fez sucesso entre os artistas. Juliana Paes, Lucy Alves e Isabel Filardis estão entre as famosas que comentaram a homenagem.

Em outra animação, Gilberto Gil é quem fala sobre a amiga, com muitos elogios. "A Ivete é uma coisa deslumbrante. A visão dela, estar com ela, ouvi-la", diz. "Ela é uma das maiores artistas com quem eu já convivi".

A série de homenagens, postada pela equipe da cantora em suas redes sociais, tem também um vídeo ilustrado sobre a infância de Ivete, quando ela gostava de cantar músicas de Clara Nunes nos saraus da família, em Juazeiro (BA).

Um dos tios da artista a apelidou de "Ivete Marexera' de tanto ela cantar, errado, o trecho da canção "Conto e Areia" sobre a maré cheia.

Para comemorar os 50 anos, Ivete faz nesta sexta um show em Juazeiro, sua cidade natal, com transmissão pela TV Globo, logo após "Pantanal", e pelo Multishow a partir das 00h10.

A cantora animou os fãs ao ensaiar, nesta quinta (26), no palco montado às margens do rio São Francisco. Ela cantou, dançou, deu entrevistas, autógrafos e posou para fotos. Boninho, diretor da Globo, estava no ensaio e cumprimentou Ivete pelo aniversário.

O repertório do "Especial Ivete 50 Anos" inclui faixas de seu último álbum, "Onda Boa com Ivete", além de sucessos que marcaram seus 28 anos de carreira.

O ator Érico Brás substitui Marcos Mion, que está com Covid, na apresentação do especial.

Ao Fantástico (Globo), no domingo (22), Ivete adiantou que o filho, Marcelo, que é baterista, vai participar do show em Juazeiro.