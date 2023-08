Italiana por trás do meme 'Attenzione, pickpocket' é roubada pelos batedores de carteira

Segundo informações do jornal Corriere Del Veneto, Monica estava no Piazzale Roma, ponto turístico, quando se distraiu e foi roubada. Ela faz parte de um grupo chamado Cittadini Non Distratti (cidadãos não distraídos), cujos integrantes percorrem a cidade gritando com pessoas que acreditam ser ladrões tentando furtar carteiras, celulares e outros objetos de transeuntes.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Monica Poli, italiana de 57 anos que ficou famosa por ser a voz por trás dos vídeos "attenzione, pickpocket", foi roubada por um dos batedores de carteira na quinta-feira (17). Ela estava acompanhada por outras pessoas do grupo de patrulha do qual faz parte quando teve o celular arrancado de suas mãos.

