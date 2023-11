Isis Freitas, atriz que morreu de tuberculose aos 22 anos, fez teste para nova novela da Globo

"A Isis foi inédita. Ter trocado com ela foi enriquecedor. Que essa seja a memória a ficar. Generosa, bela, divertida e importante, muito, vá em paz", comentou o seguidor Felipe Portela. "Ainda em choque com a sua partida", escreveu mais uma.

Atriz já com carreira consolidada, Larissa Manoela a conhecia e publicou um post em sua homenagem: "Ainda em choque com a sua partida. Menina jovem, muito doce, talentosa. Descanse em paz, Isis! Meus sentimentos a toda família".

A notícia do falecimento foi dada pela assessoria de Ísis: "É com muito pesar e tristeza que viemos informar o falecimento da nossa atriz e companheira Isis Freitas. Em nome de todo time de atores e equipe da LMA, nossos sinceros sentimentos a todos os amigos e familiares". O velório e sepultamento da atriz foram nesta tarde, no Cemitério São Francisco Xavier, no Rio de Janeiro.

