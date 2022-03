Isabella Scherer e Rodrigo Calazans anunciam gravidez

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A campeã da 8ª temporada do Masterchef Brasil, Isabella Scherer, 26, anunciou nesta sexta-feira (25) que está grávida do namorado Rodrigo Calazans, 37. "Tô muito feliz de finalmente poder dividir mais desse momento com vocês, minhas angústias, dificuldades, medos, felicidades, aprendizados", publicou ela em seu Instagram.

