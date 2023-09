Isabeli Fontana diz que Di Ferrero quer gêmeos, mas para ela 'não tem condição'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Isabeli Fontana, 40, esteve sozinha no The Town, em São Paulo, neste sábado (9), mas contou que Di Ferrero, 38, havia aprovado seu look. "Ele, tadinho, toda hora me liga e fala: 'Nossa, amor, está muito linda'", conta a modelo.

Aliás, segundo ela, isso nem é novidade. "Ele fala sempre que eu estou linda. Todos os dias. Até nos momentos que eu nem espero, que eu estou nada a ver", afirma. "Por isso que eu sou feliz com ele."

A top, que tem dois filhos com ex-parceiros, diz que o cantor do NXZero tem vontade de aumentar a família. "Olha, ele quer gêmeos", conta. "Sendo que gêmeos não tem condição. Então a gente está na briga."

Zion, seu primogênito, começou a seguir os passos dos pais (ele é filho do ex-modelo Alvaro Jacomossi), o que deixa Isabeli cheia de orgulho, mas também preocupada. "Eu falei para ele que só vou ajudar se ele estudar", diz. "Eu sou uma mãe bem dura."

O rapaz, aliás, causou frisson mais cedo ao chegar também no camarote VIP para conferir aos shows do festival. Assim como Isabeli, que estava com um vestido de couro, no estilo dominatrix, e usava botas altas por cima das meias de arrastão.

"É que todos os dias eu sou muito confortável, aí quando eu vou para algum evento, eu acho que eu tenho que ser 'pá', ser diferente", explica.