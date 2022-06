Isabel Teixeira diz que ainda não sentiu alcance de Maria Bruaca

"Não foi uma escolha. A partir de que eu saio da escola de artes, um trabalho foi levando ao outro. São 38 anos de teatro ininterruptamente, e a vida foi me levando a isso mesmo. O teatro é mais artesanal, é para poucos. Tem um alcance que a gente consegue enxergar, a gente vê o público. Esse alcance da televisão, da novela, é um patrimônio do país", completou.

"Dou muita risada, mas também me protejo. Mantenho também uma certa distância porque às vezes as pessoas são muito diretas", diz. Teixeira ainda comentou o motivo da "demora" para entrar na televisão, apesar da extensa carreira nos teatros.

"Sinto o calor nas redes sociais, estou aprendendo a lidar com isso. Sou muito discreta nas redes sociais", seguiu explicando. A artista disse que percebeu um aumento de seguidores nas redes e ainda está aprendendo a lidar com as mensagens e comentários.

"Não tenho consciência concreta e real desse alcance. Não andei muito [nas ruas] e quando ando estou de máscara. No meu cotidiano, estou como sempre vivi", disse a atriz, que trabalha há 38 anos no teatro, e, na televisão, esteve na novela "Amor de Mãe" (Globo, 2019).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.