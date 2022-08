Iron Maiden chega para show em Curitiba no mesmo jatinho usado por Lula

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda britânica Iron Maiden contratou no Brasil o mesmo jatinho usado recentemente pelo candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para cumprir agenda de campanha de visitas pelo país. A banda usará a aeronave para deslocamentos da turnê "Legacy of the Beast World", segundo o site Aeroin.

Um vídeo do grupo desembarcando de um enorme e luxuoso jato executivo no aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais (PR), foi publicado no sábado (27) no canal "Plane Spotter HD Curitiba", no YouTube.

A aeronave, fabricada pela Bombardier, foi registrada sob a matrícula PR-VDR. O modelo Bombardier DB-700-1A10, também conhecido pelo nome Global Express, é operado pela empresa Air Jet Táxi Aéreo e está avaliado em US$ 60 milhões (cerca de R$ 300 milhões).

O jato tem dimensões semelhantes a aviões E-Jets de primeira geração da Embraer com 30,3 metros de comprimento e 28,7 metros de envergadura. O modelo também consegue voar de São Paulo a qualquer país da Europa sem escala.

O Iron Maiden fez o primeiro show no Brasil no sábado, em Curitiba. As outras três apresentações serão em Ribeirão Preto (SP) em 30 de agosto, no Rock In Rio no dia 2 de setembro e em São Paulo no dia 4 de setembro.