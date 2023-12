Iron Maiden anuncia show extra em São Paulo em 2024

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda inglesa de heavy metal Iron Maiden anunciou que fará uma apresentação extra durante a passagem de sua "Future Past World Tour" por São Paulo. O grupo, que tocaria no Allianz Parque apenas no dia 6 de dezembro de 2024, tocará também no dia 7. A venda de ingressos tem início no sábado, 23.

"Future Past World Tour" marcará o retorno da banda ao Brasil após dois anos e conta com clássicos do repertório do grupo, como "The Number of the Beast", "Run to the Hills" e "Sanctuary", além de canções de seu último álbum, "Senjutsu", de 2021.

A princípio, os dois em São Paulo serão os únicos da passagem da banda pelo Brasil. Os ingressos custam de R$ 160 (meia-entrada, cadeira superior) a R$ 900,00 (inteira, pista premium).

Entre os dias 21 e 23 os ingressos podem ser comprados no estádio do Morumbi, e a partir de 2 de janeiro estarão disponíveis na bilheteria oficial do Allianz Parque.

IRON MAIDEN - FUTURE PAST WORLD TOUR

Quando 06 e 07 de dezembro de 2024 às 21h

Onde Allianz Parque - Rua Palestra Itália, 200, Água Branca, região oeste

Preço R$ 190 (meia) a R$ 900 (inteira)