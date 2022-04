Irmão de Rodrigo Mussi diz que ele está bem agitado e já apertou seu dedo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rodrigo Mussi, 36, está bem agitado e se mexendo bastante conforme a equipe médica vai diminuindo a sedação. É essa a atualização do estado de saúde dele passada por Diogo Mussi, um dos irmãos do ex-BBB. O quadro, porém, segue grave.

"Cada minuto é uma vitória. Ele até apertou meu dedo. Consigo vê-lo saindo do HC andando, pois tem uma força absurda", publicou Diogo nos Stories.

"Falei para ele que o São Paulo foi campeão", brincou Diogo sobre o fato de o irmão ser torcedor do Tricolor Paulista. Ele estava no estádio do Morumbi horas antes do acidente acompanhando o primeiro jogo entre São Paulo e Palmeiras no qual a equipe venceu por 3 a 1. Mas o jogo decisivo no último domingo foi vencido pelo Palmeiras por 4 a 0, que levou o troféu.

A Polícia Civil de São Paulo abriu um inquérito para investigar o acidente que deixou Mussi em estado grave no Hospital das Clínicas. Ele estava no carro de aplicativo que bateu na traseira de um caminhão na madrugada de quinta (31). O motorista será ouvido. Ele confessou que dormiu ao volante.

O caso é investigado pelo 51º DP (Butantã), e o motorista poderá responder por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. O inquérito foi instaurado e a equipe de investigação realiza diligências para esclarecer todas as circunstâncias relativas ao fato.

Na manhã do último sábado (2), a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) divulgou uma nova imagem de como ficou o carro de aplicativo em que estava Mussi no dia do acidente na Marginal Pinheiros.

Na imagem, por outro ângulo, é possível ver o grande estrago que a batida em um caminhão causou. Com o impacto, Mussi foi jogado para frente, pois não usava cinto de segurança. Ele havia assistido no estádio do Morumbi ao jogo entre São Paulo e Palmeiras horas antes e seguia rumo à Consolação.

De acordo com sua assessoria, Mussi sofreu traumatismo craniano, além de outras fraturas pelo corpo. Na noite de quinta, a família afirmou, por meio das redes sociais do ex-BBB, que ele passou por cirurgia na cabeça e em uma das pernas.

A família dele demorou muitas horas até descobrir que ele havia sofrido um acidente. Em entrevista aos repórteres na frente do Hospital das Clínicas e que foi exibida no programa A Tarde É Sua (RedeTV!), o irmão, Diogo, deu mais detalhes de como ficou sabendo do ocorrido.

"Ele chegou [ao hospital] sem documento como um desconhecido. Quando soubemos no início da noite [de quinta, 31,] ele já havia chegado desde as 4h", falou Diogo.