Irmão de Julio Andrade vai fazer papel do jovem Evandro em especial de 'Sob Pressão'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O especial de "Sob Pressão" (Globo) que vai apresentar cenas sobre a pandemia de Covid-19 na trama vai ter um toque familiar para o protagonista Julio Andrade, 43. O personagem dele, Evandro, aparecerá em cenas de flashback, nas quais será interpretado pelo irmão do ator, Ravel Andrade, 26.

As sequências mostrarão os motivos que levaram o personagem a se tornar médico e explicarão a admiração dele pelo doutor Samuel (Stepan Nercessian), personagem que morreu na segunda temporada da série. Fabiula Nascimento dará vida a Penha, mãe de Evandro.

"Já estava feliz demais pelo meu irmão, que é meu maior mestre, por ele fazer esse trabalho falando da pandemia, passando informação para o povo, dentro desta série que tem uma profundidade, uma verdade que sempre me atraiu", disse Ravel. "Quando soube que eu ia fazer o Evandro jovem foi uma explosão dentro de mim."

"Trabalhar com Julio me abençoando, me passando o personagem para eu fazer o jovem que imaginava foi maravilhoso", afirmou. "Só tenho a agradecer por esse momento. Meu irmão é um cara que me incentiva e acredita em mim. A gente compartilha a vida, os dias, tudo. Temos uma conexão muito forte."

Julio também falou sobre a chegada do irmão para o elenco. "Aos 15 anos de idade, ele começou a atuar, exatamente a nossa diferença de idade", contou. "Quando ele me ligou dizendo que queria fazer teatro, bem jovem, foi como se estivesse acontecendo um flashback na minha cabeça."

"Por conta da nossa convivência, de estarmos sempre juntos -na vida a gente decidiu estar perto um do outro- temos trejeitos parecidos, timbre de voz parecido", revelou. "É um presente tê-lo também no trabalho, que é uma paixão que temos na nossa vida. É só alegria tê-lo por perto. Desde pequenininho, ele demonstrou sua vocação e acompanhou a evolução do Evandro comigo. Nunca tínhamos pensado que ele pudesse estar dentro da trama vivendo o mesmo personagem e isso acontecer agora é muito legal."

O especial, que recebeu o nome de "Sob Pressão - Plantão Covid" tem estreia em outubro. Serão dois episódios em que a equipe médica da série vai lidar com a pandemia do coronavírus em um hospital de campanha. Como sempre ocorre na série, os dramas pessoais dos médicos se cruzam com as vivências deles no trabalho.

"A gente tinha que colocar a pandemia na nossa história, exatamente pelo diálogo que temos com a realidade e, principalmente, porque isso faz com que o público tenha um olhar diferenciado para os profissionais de saúde que estão atuando na linha de frente neste momento", disse Lucas Paraizo, autor da série. "A gente se debruça, de alguma maneira, para tentar fazer com que as pessoas vivam a experiência dos profissionais de saúde."

"A homenagem é a nossa primeira bandeira, mas além disso, a gente traz também uma esperança de que 'vai passar' e de que devemos nos cuidar e cuidar dos outros", avaliou o diretor artístico Andrucha Waddington. "Só assim vamos enfrentar e superar esse momento."

Além de Evandro, voltam para os episódios especiais, gravados em um espaço construído nos Estúdios Globo do Rio, Carolina (Marjorie Estiano), Evandro (Julio Andrade), Décio (Bruno Garcia), Charles (Pablo Sanábio), Mauro (David Junior), Vera (Drica Moraes), Keiko (Julia Shimura), Marisa (Roberta Rodrigues) e Rosa (Josie Antello).